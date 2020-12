Ένα... τιτίβισμα έρχεται να βάλει «φωτιά» στην αυτοκρατορία των υποδημάτων του Κόμπι Μπράιαντ! Ο αδικοχαμένος σταρ αναζητούσε τον τρόπο να κόψει τους δεσμούς του με τη Nike και να δημιουργήσει τη δική του σειρά αθλητικών υποδημάτων! Αυτό ανέφερε κάποιος με το όνομα Shervin, συνιδιοκτήτης της εταιρίας VIRGIN Hyperloop.

«Συναντήθηκα με τον Κόμπι τον Δεκέμβριο του 2019. Ο Κόμπι δεν ήταν χαρούμενος με τη Nike και ήθελε να φύγει το 2020. Ο Κόμπι ήθελε να ξεκινήσει την Mamba, μία εταιρία παπουτσιών που ιδιοκτήτες θα ήταν οι παίκτες. Πέθανε μερικές εβδομάδες αργότερα. Αυτό που θα έκανε, θα... έσβηνε όσα είχε πετύχει στην καριέρα του», αναφέρει το tweet.

Μάλιστα, ο Shervin έβγαλε στη δημοσιότητα και τα πρωτότυπα που είχε δημιουργήσει, τα οποία διέθεταν ειδικό σύστημα εφαρμογής οδηγιών από τον ίδιο τον Κόμπι. Παράλληλα, επικαλείται την παρουσία της Τζίνα Φορντ, μάνατζερ του χρυσού Ολυμπιονίκη Γιουσέιν Μπολτ.

Μόλις το tweet εμφανίστηκαν χιλιάδες τοποθετήσεις, αλλά και ερωτήσεις στον Shervin.

I met with Kobe Bryant in late December 2019. Kobe wasn’t happy with Nike and was going to leave it in 2020. Kobe was going to start Mamba, a shoe company owned by players. He passed away weeks later. What he was about to do in business was going to eclipse his sports career.

