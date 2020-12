Οι Καβς βρίσκονται στο 3-0 φέτος, στηρίζοντας πολλά στους νέους και ταλαντούχους Σέξτον και Γκάρλαντ.

Η ομάδα ρώτησε τους φίλους της για το ιδανικό παρατσούκλι για το δίδυμο και εκεί πετάχτηκε ο Λαρι Νανς.

«Νομίζω το αποφασίσαμε, Sexland», ανέφερε.

I think we’ve all decided that these 2 officially go by Sexland https://t.co/Vn3TRWezp4

