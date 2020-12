Ένας χρόνος από τον θερμό εναγκαλισμό Κόμπι-Λεμπρόν και την... απορία του Ντόντσιτς (vid)

Ουσιαστικά ο αείμνηστος Κόμπι καλωσόριζε τον Λεμπρόν στο Λος Άντζελες και μαζί με την κόρη του Τζίτζι, είχαν στρέψει όλους τους προβολείς επάνω τους.

Μάλιστα είχαν προκαλέσει αίσθηση οι δηλώσεις του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είπε μετά το ματς: «Ξαφνικά κάποιος μου μίλησε στα σλοβένικα έχοντας γυρισμένη την πλάτη μου. Αναρωτήθηκα ποιος μπορεί να ξέρει τη γλώσσα μου. Γύρισα και είδα τον Κόμπι» είχε πει ο Ντόντσιτς.

"He was talking Slovenian. So I was like, 'Who's talking my language?' I saw Kobe and was really surprised."



