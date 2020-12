Λέικερς: Η ήττα από τους Μπλέιζερς «έσπασε» και ένα μεγάλο σερί (pic)

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, οι «Λιμνάνθρωποι» μετρούσαν 59 σερί νίκες κάθε φορά που είχαν το προβάδισμα στην 3η περίοδο.

Μόλις ολοκληρώθηκε το 3ο 12λεπτο με το Πόρτλαντ, οι Λέικερς προηγούνταν στο σκορ με 85-84 αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην τελική επικράτηση.

Έτσι «έσπασαν» αυτό το σερί, το οποίο ήταν το 5ο μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ (συμπεριλαμβανομένων και των playoffs) και το πρώτο μετά από αυτό των Ουόριορς τη σεζόν 2015-16.

Prior to last night, the Lakers had won 59 straight games when leading after 3 quarters.

It was the 5th-longest streak in NBA history (including playoffs) and the longest since the 2015-16 Warriors.

