«Σκασμένος» ο Νας για τον τραυματισμό του Ντινγουίντι (vid)

Όπως είναι γνωστό, ο Ντινγουίντι θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο προπονητής των Νετς, Στιβ Νας, μιλώντας για τον παίκτη της ομάδας του, είπε χαρακτηριστικά: «Λυπούμαστε βαθύτατα για τον Σπένσερ. Είναι πολύ σκληρό για εκείνον αλλά και για την ομάδα. Προφανώς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλου. Σίγουρα θα μας λείψει».

Ο Ντινγουίντι είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ύστερα από τα τρία πρώτα ματς στο φετινό ΝΒΑ

“Just deeply saddened for Spencer.”

Coach @SteveNash reflects on what the team will be missing without @SDinwiddie_25 pic.twitter.com/hTw4JUXerz

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 28, 2020