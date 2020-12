Τέλος στο σερί των Λέικερς: Είχαν 59 συνεχόμενες νίκες μπαίνοντας με προβάδισμα στην τελευταία περίοδο! (pic)

Οι Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Μπλέιζερς, αφού ο Λίλαρντ το πήρε πάνω του και το Πόρτλαντ πήρε μεγάλη νίκη. Μια νίκη που είναι ξεχωριστή και για ακόμα έναν λόγο. Οι Λέικερς είχαν 59 συνεχόμενες νίκες, αν έμπαιναν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα.

Αυτή την φορά προηγούνταν με 85-84, αλλά στο τέλος δεν νίκησαν και κάπου εδώ το σερί τους τελειώνει. Άξιο αναφοράς είναι ότι η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο ήταν στις 9 Απριλίου του 2019, όπου το είχαν κάνει και πάλι οι Μπλέιζερς.

The last time the Lakers blew a third quarter lead was April 9, 2019 against... Portland. @ESPNStatsInfo

The Blazers beat the Lakers 115-107 after Los Angeles entered the 4th quarter with an 85-84 lead.

This marks the end of the Lakers' streak of 59 straight wins when leading after three quarters. pic.twitter.com/eZOrfdsklS

— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2020