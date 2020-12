ΝΒΑ: Σοκ στους Νετς, τέλος η σεζόν για τον Ντινγουίντι! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Μπρούκλιν αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί του γόνατο από το παιχνίδι στη Σάρλοτ κόντρα στους Χόρνετς.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (28/12) αφού σύμφωνα με τον Shams Charania υπέστη μερική ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν.

Μέχρι την αποχώρησή του από το ματς, ο Ντινγουίντι πρόλαβε να παίξει 15 λεπτά έχοντας μόλις 5 πόντους με 2/4 εντός παιδιάς.

Spencer Dinwiddie suffered a partially torn ACL in his right knee, per @ShamsCharania

He’s expected to return next season pic.twitter.com/Sm232Jc3wD

