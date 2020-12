Το σκορ είναι 128-126 για τους Μπουλς. Η μπάλα αντί για τα σίγουρα χέρια του Κάρι πηγαίνει σ' αυτά του Ντάμιον Λι.

Εκείνος σηκώνεται και σχεδόν 2'' από το τέλος σηκώνεται και ευστοχεί σε τρίποντο.

Και κάπως έτσι... σκότωσε τους «ταύρους» με το τελικό σκορ να είναι 129-128.

DAMION LEE WINS IT FOR THE @WARRIORS! pic.twitter.com/SxmewF4DKR

— NBA (@NBA) December 28, 2020