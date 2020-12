Ο Τρέι Γιανγκ έγραψε 36 πόντους και 9 ασίστ στη νίκη των Ατλάντα Χοκς κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Στην πρεμιέρα (νίκη απέναντι στους Μπουλς με 124-104) ο Γιανγκ είχε 37 πόντους και 7 ασίστ! Στα αντίστοιχα ματς της περσινής περιόδου ο Γιανγκ είχε σκοράρει 38 στην πρεμιέρα (117-100 νίκη επί των Πίστονς) και 39 στη δεύτερη ημέρα (νίκη στο Ορλάντο με 103-99).

Κάπως έτσι, ο Γιανγκ έκανε κάτι που είχε πετύχει ο θρυλικός Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Να ξεκινήσει, δηλαδή, δύο συνεχόμενες σεζόν με δύο ματς με τουλάχιστον 35 πόντους! Ο Τσάμπερλεϊν το είχε κάνει τις σεζόν 1961-1962 και 1962-1963.

Trae Young recorded 36 points and nine assists in last night's win over the Grizzlies.

Young has now opened consecutive seasons with back-to-back 35-point games. The only other player in NBA history to do so is Wilt Chamberlain (1961-62 & 1962-63). pic.twitter.com/Aj3vkuPmiF

— Justin Kubatko (@jkubatko) December 27, 2020