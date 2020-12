Πολλά ακουγόντουσαν για τον Χάρντεν πριν το ματς με τους Μπλέιζερς, αφού έχει δώσει αφορμές με τα strip club και την συμπεριφορά του που προσπαθεί να φύγει από το Χιούστον.

Πάντως στο παρκέ ο Μούσιας ήταν απολαυστικός, έχοντας 44 πόντους και 17 ασίστ (ισοφάρισε ρεκόρ καριέρας), όμως οι Ρόκετς δεν κατάφεραν να νικήσουν.

A career-tying 17ast along with 44pts for @JHarden13!

Highlights pic.twitter.com/augUaRbFNI

— Houston Rockets (@HoustonRockets) December 27, 2020