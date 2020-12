Ίρβινγκ: Τα ρεκόρ του «Uncle Drew» κόντρα στην πρώην! (pic)

Ο Uncle Drew που σταμάτησε στους 37 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του, έγινε ο πρώτος παίκτης με 35+ πόντους και 60% εντός πεδιάς σε ματς Χριστουγέννων μετά το Ντουράντ το 2010.

Ο Ίρβινγκ είναι ο 5ος που το κάνει τα τελευταία 25 χρόνια. Οι 37 πόντοι του είναι η 2η καλύτερη επίδοση για πρώην παίκτη των Σέλτικς σε χριστουγεννιάτικο ματς.

Τέλος η 37άρα ήταν η καλύτερη επίδοση για παίκτη των Νετς τα Χριστούγεννα.

Kyrie Irving is the first player with 35 points on 60% shooting in a Christmas Day game since... Kevin Durant in 2010.

Irving is the 5th player to do this over the last 25 years.

His 37 points were the 2nd-most in NBA history by a former Celtic in his first game against Boston pic.twitter.com/KSbDkEq2dI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 26, 2020