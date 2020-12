Κάρι: «Δεν είμαστε καν κοντά στο επίπεδο του πρωταθλητισμού» (pics)

Ο ηγέτης των Ουόριορς βιώνει κάτι που δεν το έχει βιώσει ξανά και φαίνεται να τον δυσκολεύει. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε με δύο βαριές ήττες από Νετς και Μπακς και η προσγείωση στην πραγματικότητα έκανε τον Κάρι να πει τα πράγματα ως έχουν.

«Παίξαμε με δύο ομάδες με βλέψεις για το πρωτάθλημα. Καταλάβαμε ότι αυτό είναι το επίπεδο που πρέπει να πάμε και δεν είμαστε ούτε καν κοντά. Πρέπει να κερδίσουμε αμέσως. Δεν περιμέναμε να είναι τόσο δύσκολα, τόσο νωρίς, αλλά ξέραμε ότι θα είναι μια μεγάλη διαδικασία».

Steph Curry: "We played two teams with championship aspirations. We understand that's the level we have to get to, but we're just not anywhere close to that."

— Connor Letourneau (@Con_Chron) December 25, 2020