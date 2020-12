Μόλις ο ΛεΜπρόν έφτασε τους 19 πόντους κόντρα στους Μάβερικς, ξεπέρασε τον Όσκαρ Ρόμπερτσον στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο σκοράρισμα σε «Christmas Games».

Πρώτος, είναι ο Κόμπε Μπράιαντ με 395, με τον «Βασιλιά» πια να έχει 383 με τους 22 που σημείωσε κόντρα στους Μάβερικς.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAXmas scoring list!

: ABC/ESPN pic.twitter.com/uCtntTjaGr

— NBA (@NBA) December 26, 2020