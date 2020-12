Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον πρωταγωνίστησε στη νίκη των Χιτ επί των Πέλικανς.

Ο Ρόμπινσον ευστόχησε σε εφτά σουτ τριών πόντων ισοφαρίζοντας το ρεκόρ για αγώνα που έγινε τη μέρα των Χριστουγέννων.

Δείτε τα τρίποντα του γκαρντ των Χιτ...

All of @D_Bo20's triples, tying an #NBAXmas record in the @MiamiHEAT win! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/Zpk3Y1OYR9

— NBA (@NBA) December 25, 2020