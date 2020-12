Ρόκετς: Αρκετοί παίκτες κινδυνεύουν με 7ημερη καραντίνα, πιθανή αναβολή των ματς (pic)

Το ματς των Ρόκετς με τους Θάντερ αναβλήθηκε, αφού το Χιούστον δεν συμπλήρωσε τον απαραίτητο αριθμό παικτών λόγω του υγειονομικού πρωτόκολλου.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, αρκετοί παίκτες της ομάδας, μεταξύ αυτών οι Κάζινς και Ουόλ, υπάρχει πιθανότητα να τεθούν σε 7ημερη καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της λίγκας για τον covid-19

Αυτό σημαίνει πως είναι στον... αέρα τα ματς με Μπλέιζερς (26/12) Νάγκετς (28/12) και Κινγκς (31/12).

Αν οι Ρόκετς δεν μπορούν να κατεβάσουν 8 παίκτες στο παρκέ, τότε πιθανότατα θα αναβληθούν.

The Rockets have several players — including John Wall, DeMarcus Cousins and possibly more — currently facing seven-day quarantine per NBA contact tracing protocol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2020