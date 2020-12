ΝΒΑ: Χωρίς προνομιακή μεταχείριση οι παίκτες για το εμβόλιο κορονοϊού (pic)

Τo ΕSPN αναφέρει πως το ΝΒΑ έστειλε έγγραφο προς όλες τις ομάδες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση για να παρακάμψουν τη σειρά του Οργανισμού Υγείας της χώρας για το εμβόλιο του κορονοϊού

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι παίκτες θα το κάνουν μετά από όλες τις ευπαθείς ομάδες και τον κόσμο που το έχει ανάγκη άμεσα.

Επιπλέον η λίγκα τονίζει πως εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών

The NBA is allowing exceptions for team physicians and health-related personnel and older staff members or those with conditions that deliver a higher risk for complications upon contracting the coronavirus, the memo said. https://t.co/2SRezERrQF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2020