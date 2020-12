Αντετοκούνμπο: «Μακάρι να ήταν οι φίλαθλοί μας τα Χριστούγεννα μαζί μας» (vid)

Μετά από 52 χρόνια, την Παρασκευή οι Μπακς θα αγωνιστούν και πάλι ανήμερα των Χριστουγέννων στο ΝΒΑ. Τα «ελάφια», ετοίμασαν βίντεο με την αντίδραση των παικτών σε αυτό το νέο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είπε: «50 χρόνια; Απίστευτο, κάναμε πολύ δρόμο από τότε. Είναι εκπληκτικό που παίζουμε εντός έδρας, μακάρι να ήταν και οι φίλαθλοι στο γήπεδο, θα ήταν υπέροχο να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα».

50 YEARS!?!

We've come a long way.

Ready for the first #NBAXmas game in Milwaukee since 1968. pic.twitter.com/O7bz6bCncA

