Σίξερς-Ουίζαρντς: Triple double στο ντεμπούτο του ο Ουέστμπρουκ (vid)

Φουριόζος ξεκίνησε την καριέρα του στους Ουίζαρντς ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Οι... μάγοι φιλοξενήθηκαν στην πρεμιέρα από τους Σίξερς, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει triple double στο ντεμπούτο του πριν καν ολοκληρωθεί η 3η περίοδος, στην οποία μάλιστα έδωσε και 5 ασίστ! Ο Ουέστμπρουκ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης των Ουίζαρντς που σε ντεμπούτο είχε triple double.

RUSS drops 5 dimes in the 3rd.. he's got 14, and a triple-double in his @WashWizards debut! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/AxraiBa3k3

He's gonna fit in just fine.

Russell Westbrook is the first player in Wizards franchise history to get a triple-double in their debut! pic.twitter.com/yDo1cGe2PT

— Yahoo Sports (@YahooSports) December 24, 2020