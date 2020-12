Μπακς: Ενεργοποίησαν τον 4ο χρόνο στο συμβόλαιο του ΝτιΒιτσέντζο

O Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενεργοποίησε την επιλογή που είχε για τη σεζόν 2021-2022. Φέτος ο γκαρντ των Μπακς θα εισπράξει $3,044,160, ενώ την επόμενη $4,675,830.

Και όλα αυτά, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήταν ανάμεσα στα ανταλλάγματα για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με την ανταλλαγή τελικά να μην ολοκληρώνεται. Και τους Μπακς μάλιστα να τιμωρούνται γι' αυτό, χάνοντας ένα draft pick το 2022.

The Milwaukee Bucks are picking up guard Donte DiVincenzo’s fourth-year team option, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. DiVincenzo is slated for a larger role entering this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2020