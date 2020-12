Ο «Chuck» ρώτησε τον Ντουράντ για το αν όντως εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που είχε για να δουλέψει πάνω στην φυσική του κατάσταση, στο σώμα του και στο παιχνίδι του.

Ο Κέβιν Ντουράντ του απάντησε με ένα... ξερό «ναι» και άφησε τον Μπάρκλεϊ «παγωμένο» να περιμένει για μια ακόμη επεξήγηση!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

This is the best video I have ever seen. pic.twitter.com/RPz0n90ZYs

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 23, 2020