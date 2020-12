Με το πρώτο ημίχρονο να είναι μοιρασμένο, καθώς η πρώτη περίοδος ανήκε στους Κλίπερς και η δεύτερη στους Λέικερς, ο Πολ Τζορτζ είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του στην τρίτη περίοδο. Ο φόργουορντ των Κλίπερς ήταν ασταμάτητος στο διάστημα αυτό, έχοντας συνολικά 15 πόντους με 6/6 σουτ.

Paul George heats up for 15 PTS on 6-6 shooting in the 3rd quarter! #KiaTipOff20 @LAClippers 89@Lakers 78

4th quarter NEXT on TNT pic.twitter.com/GcM8ATXk0o

