Νετς – Ουόριορς: Η αγκαλιά των Ντουράντ-Κάρι πριν την έναρξη του NBA (vid)

Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι. Ένα δίδυμο που έκανε μαγικά πράγματα στους Ουόρορς οδηγώντας τους... πολεμιστές στους τίτλους. Πέρσι ο KD αποφάσισε να φύγει και να πάει στους Νετς, ωστόσο λόγω τραυματισμού δεν έπαιξαν αντίπαλοι, κάτι που θα γίνει σήμερα στην πρεμιέρα του φετινού NBA. Πριν τον αγώνα οι δύο άνδρες είχαν θερμή αγκαλιά με τον Ντουράντ να κάνει πλάκα και στον πρώην συμπαίκτη του για τα μαλλιά του.

KD x STEPH

Former NBA champion teammates catch up before @warriors and @BrooklynNets tip-off the NBA season at 7:00 PM ET on TNT! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/DqeJbGGAlG

— NBA (@NBA) December 22, 2020