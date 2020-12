Ο Χάρελ κοροϊδεύει τους Κλίπερς για την επέκταση στον Κέναρντ! (pic)

Οι Κλίπερς δεν έκαναν καλή σεζόν πέρυσι και φέτος έχασαν και έναν από τους πρωταγωνιστές τους. Ο Χάρελ μετακόμισε στην άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, αλλά φαίνεται πως ακόμα ασκεί κριτική στην πρώην ομάδα του.

Οι Κλίπερς έκαναν επέκταση του συμβολαίου του Λουκ Κέναρντ, με 64 εκατομμύρια δολάρια, με την κίνηση να έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα, ειδικά με όσους άφησαν το καλοκαίρι. Ο Χάρελ αντέδρασε με ένα tweet στο οποίο έχει φατσούλες που κλαίνε από τα γέλια, θεωρώντας αστεία αυτή την κίνηση.

Η ομάδα του Λος Άντζελες φαίνεται πως δεν έκανε κίνηση για τον Χάρελ, τον άφησε να πάει στους ανταγωνιστές και αυτή η κίνηση τώρα δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις.

Trez not a fan of the Kennard extension? pic.twitter.com/1WtErPKQZy

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 21, 2020