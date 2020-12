Κλίπερς: Επέκταση $64 εκ. και 4 ετών για τον Κέναρντ!

Ο Λουκ Κέναρντ ανανέωσε στους Λος Άντζελες Κλίπερς μέχρι τη σεζόν 2024-2025! Η νέα συμφωνία θα αποφέρει στον άλλοτε γκαρντ των Πίστονς $64.000.000 γι' αυτό το διάστημα, ενώ τη φετινή σεζόν θα λάβει $5,273,826. Τα $56 εκατομμύρια είναι εγγυημένα, ενώ τα άλλα θα καρπωθούν με την επίτευξη στόχων.

Τη σεζόν 2019-2020 ο Κέναρντ μέτρησε 15.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ σε 28 αγώνες.

Los Angeles Clippers guard Luke Kennard has agreed to a four-year, $64 million contract extension, his agents Aaron Mintz and Dave Spahn of @caa_sports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020