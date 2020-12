Ατλάντα Χοκς: Ανανέωσαν τα συμβόλαια των Γιανγκ, Χάντερ, Ρέντις, Χουέρτερ

Κάθε νεοφερμένος στον κόσμο του ΝΒΑ υπογράφει συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Με τα δύο τελευταία έτη να είναι στην επιλογή της ομάδας αν θα ενεργοποιηθούν. Οι Ατλάντα Χοκς έκαναν το αναμενόμενο. Προχώρησαν στην επικύρωση των συμβολαίων των Τρέι Γιανγκ και Κέβιν Χουέρτερ για την τέταρτη σεζόν τους (2021-2022) και των Ντε΄ Άντρε Χάντερ και Καμ Ρέντις για την 3η σεζόν (2021-2022).

Σύμφωνα με αυτά, ο Γιανγκ θα λάβει φέτος $6,571,800 και την επόμενη $8,326,471. Ο bς προβλέπεται να πάρει $4,458,000 φέτος και $4,670,160 του χρόνου. Χαμηλότερες είναι οι αποδοχές για τον Χουέρτερ ($2,761,910 και $4,253,357), ενώ ο Χάντερ θα λάβει $7,422,000 φέτος και $7,775,400 την επόμενη σεζόν.

ROSTER UPDATE: We have exercised contract options on Kevin Huerter, De'Andre Hunter, Cam Reddish and Trae Young

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 21, 2020