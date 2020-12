Σίλβερ: «Δεν θα κάναμε σεζόν με 72 αγώνες, αν δεν ήμασταν σίγουροι» (vid)

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ ξεκινάει σε μερικές ώρες από τώρα. Και ο Άνταμ Σίλβερ εμφανίστηκε σίγουρος για την έκβασή της. «Είναι ασφαλές. Αν δεν ήταν δεν θα αρχίζαμε. Είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα των 72 αγώνων μπορεί να ολοκληρωθεί, αλλιώς δεν θα το δεχόμασταν», είπε ο Σίλβερ στην εκπομπή «First Take».

Και συνέχισε αναφερόμενος σε όσα μπορούν να πάνε λάθος: «Περιμένουμε αναβολές και μεταθέσεις αγώνων, είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό το σενάριο». Παράλληλα, ο κομισάριος του ΝΒΑ ξεκαθάρισε πως η λίγκα θα περιμένει τη σειρά της για το εμβολιασμό κατά του covid-19.

Adam Silver asserts that NBA players will not "jump the line" and get ahold of the COVID-19 vaccine before their turn. pic.twitter.com/RVXyKZsHn9

— First Take (@FirstTake) December 21, 2020