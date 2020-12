Ουόριορς: Επιμένουν για τον Τζέρεμι Λιν

Μέσα σε 24 ώρες το ενδιαφέρον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για τον Τζέρεμι Λιν μετατράπηκε σε... ναυάγιο, αφού η ομάδα από το Όκλαντ δεν εξασφάλισε έγκαιρα το letter of clearance του Λιν. Και ξαφνικά αναθερμάνθηκε! Οι Ουόριορς εξακολουθούν να θέλουν τον Λιν για τη θυγατρική ομάδα τους στη G-League και ελπίζουν μέσα από απ' αυτή να τον φέρουν ξανά στο ΝΒΑ.

Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι να το θέλει ο πρωταθλητής με τους Ράπτορς και φυσικά να διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα της Αναπτυξιακής Λίγκας του ΝΒΑ.

The Warriors remain interested in adding Jeremy Lin to the @GLeagueWarriors should Lin decide to use the G League as the platform for a potential NBA comeback, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 20, 2020