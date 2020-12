Μία γωνίτσα, ένα μικρό κομμάτι ύφασμα, γεμάτο από έναν... σκασμό δολάρια. Όταν το ΝΒΑ αποφάσισε το 2017 να αξιοποιήσει την πάνω αριστερή γωνία από τις φανέλες των ομάδων με την προσθήκη μιας διαφήμισης, ήταν σαν να έδινε ένα γερό χτύπημα σε μία πέτρα. Κανείς δεν γνώριζε τι θα αποκαλύψει. Η ιδέα αποδείχτηκε εξαιρετική. Το «χτύπημα» πρόβαλλε έναν... θησαυρό. Αξίας $150 εκατομμυρίων . Μία ανέλπιστη χούφτα γεμάτη από τα περιζήτητα πράσινα χαρτονομίσματα.

Και σε αντίθεση με ό, τι (οικονομικής φύσεως) «στραβό» μπορεί να συμβαίνει στο ΝΒΑ της πανδημίας, τα μικρά λογότυπα παρουσιάζουν αύξηση!

Οι ειδικοί υπολογίζουν πως μπορεί να φτάσει μέχρι το 30%! «Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο για το ΝΒΑ και τις ομάδες μας», είναι τα λόγια του Ματ Γουλφ, του αντιπροέδρου της Λίγκας σε θέματα μάρκετινγκ. Ειδικά αν σκεφτεί κάποιος πως ξεκίνησε πιλοτικά σε ένα All Star Game και δοκιμαστικά τη σεζόν 2017-2018 και όπου τους... βγάλει.

Αυτή τη στιγμή μόνο τέσσερις ομάδες δεν έχουν χορηγό στη φανέλα τους.

Αυτές είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Στην αρχή ήταν μόνο 8-10 ομάδες που είχαν χορηγό. Γοργά αυξήθηκαν. Και τώρα είναι μόνο τέσσερις χωρίς.

Στην αρχή όλοι αναρωτιόντουσαν αν η... μόδα θα έχει συνέχεια ή θα είναι κάτι παροδικό.

'Ηδη αρκετές ομάδες, μετά από μία διετία, όχι μόνο δεν έχασαν χορηγούς, αλλά κατάφεραν να να βρουν καινούργιους. Και με καλύτερη οικονομική συμφωνία.

Πάρτε για παράδειγμα τους Μπρούκλιν Νετς. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με την Infor, ανακοινώθηκε εκείνη με την Motorola.

#HelloMoto

Introducing the new patch partner of the Brooklyn Nets, @motorolaus

#HelloBrooklyn #HelloNets pic.twitter.com/9Tlu5HBKYm

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 10, 2020