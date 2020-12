Οι Ρόκετς ελπίζουν να δώσουν τον Χάρντεν και ψάχνουν τριπλή ανταλλαγή (pic)

Το σίριαλ με τον Τζέιμς Χάρντεν έχει τραβήξει αρκετά στο ΝΒΑ και οι Ρόκετς ψάχνουν τον τρόπο που θα... ηρεμήσει το κεφάλι τους.

Ο Βοϊναρόφσκι έκανε ένα update στο ρεπορτάζ κα αποκάλυψε ότι το Χιούστον ψάχνει τρόπο να γίνει η ανταλλαγή, πριν να είναι αργά, ενώ θέλει 3 ομάδες να εμπλακούν.

Στόχος είναι να βρεθεί ο παίκτης που χρειάζονται, για να δώσουν τον σταρ τους, που όμως τους κάνει την ζωή δύσκολη.

Update on the James Harden front from @wojespn:

• The Rockets are hoping to get a deal done "sooner rather than later"

• They are looking into a 3-team trade to make sure they get the player they want pic.twitter.com/O054kb6jjr

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 18, 2020