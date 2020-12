Η ανανέωση του Αντετοκούνμπο αύξησε την ζήτηση, αλλά και τις τιμές για διαφήμιση στην φανέλα (pic)

Πού θα κάτσει η μπίλια στο Έβερτον - Άρσεναλ; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Οι Μπακς κατάφεραν και κράτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα τους, έχοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ. Μαζί με αυτή την ανανέωση αυξήθηκε αυτόματα και η ζήτηση από εταιρείες για να διαφημιστούν στην φανέλα των «Ελαφιών».

Οι Μπακς, όμως, αυξάνουν και τις τιμές και οι ενδιαφερόμενοι, θα συζητήσουν κάτω από νέα βάση. Η συνεργασία που υπήρχε, έληξε και πλέον οι Μπακς ζητούν πάνω από 10 εκατομμύρια για την νέα τους διαφήμιση.

The Milwaukee Bucks' five-year, $225M extension of Giannis Antetokounmpo has increased interest around its jersey patch sponsorship.

With the team's patch agreement with Harley-Davidson expiring after last season, they will command more than $10M per year for their next sponsor. pic.twitter.com/8dyNb6kVYO

— Front Office Sports (@FOS) December 18, 2020