Πορζίνγκις: «Πράσινο φως» για προπονήσεις, αλλά χωρίς επαφή!

Ο μακρύς δρόμος έχει σχεδόν καλυφθεί. Και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις περιμένει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ο Ρικ Καρλάιλ, προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, εξήγησε ότι ο Λετονός φόργουορντ μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά χωρίς να έχει επαφή. Δεν πρόκειται να αγωνιστεί μέχρι να μπει ο Ιανουάριος, αλλά θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στο Φίνιξ και στο Λος Άντζελες, προκειμένου να λάβει μέρος τουλάχιστον σε μία προπόνηση.

Carlise said today that Porzingis continues to progress, today he was cleared for some 5-on-zero work. He's still not going to play until January at soonest, but the plan is for him to accompany the Mavs to Phoenix and L.A. and take part in the at-least one practice on the trip.

— Brad Townsend (@townbrad) December 18, 2020