Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ ζητάει να του στείλουν ρούχα για καλό σκοπό! (pic)

Η ιδέα είναι απλή. Και η βοήθεια αμφίδρομη. Ο φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Λάρι Νανς Τζούνιορ ζήτησε τη βοήθεια των συμπολιτών του. Έτσι ώστε να αγοράσουν ρούχα από μικρά καταστήματα της πόλης και να του τα στείλουν. Αυτός θα τα προβάλλει στο διαδίκτυο για να διαφημίσει τα καταστήματα, ενώ θα δημοπρατήσει φανέλες που έχει φορέσει σε αγώνες.

Και στη συνέχεια, τα ρούχα που θα του σταλούν θα καταλήξουν σε διάφορα κέντρα αστέγων.

Larry Nance Jr. wants fans to send him apparel from local businesses so he can support them with exposure and proceeds from auctioning game-worn jerseys

All apparel will then be donated to local homeless shelters @brkicks pic.twitter.com/drlALKGe5i

