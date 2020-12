Γιούτα: Έδωσε max συμβόλαιο στον Γκομπέρ και αυτός θέλει supermax!

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Για άλλες πέντε ημέρες. Αλλά είναι δεδομένο πως μετά την άρνηση του Ρούντι Γκομπέρ, η σχέση του με τη Γιούτα περνάει σε άλλο επίπεδο. Ο Γάλλος σέντερ ζήτησε να λάβει supermax συμβόλαιο (στο 35% του φετινού salary cap), με τους Τζαζ να προτείνουν ένα... απλό max συμβόλαιο (στο 28% του salary cap).

O Γκομπέρ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση των Τζαζ, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, όπου προβλέπεται να λάβει $26.525.281. Αν οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου (παραμονή του πρώτου τζάμπολ) όλα θα είναι ανοικτά για το μέλλον του Γάλλου σέντερ.

Report: Rudy Gobert turns down max offer from Jazz, wants Jazz to pay him supermax https://t.co/gVzLqPR04j

— NBA Central (@TheNBACentral) December 17, 2020