«Ο Αντετοκούνμπο έδειξε ποιος είναι, μένοντας στις... σκιές του Μιλγουόκι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε super max συμβόλαιο με τους Μπακς και τα επόμενα 5 χρόνια είναι κάτοικος Μιλγουόκι. Ο στόχος του είναι το πρωτάθλημα, το έχει δηλώσει, αλλά δεν πείθονται όλοι.

Ο Σκιπ Μπέιλες, ο αναλυτής του FOX Sports, αμφισβητεί την πρόθεση του Γιάννη και τόνισε ότι δεν έχει κίνητρο τον πρωταθλητισμό.

«Ο Γιάννης έδειξε ποιος είναι και ποιος όχι. Είναι καλά με το να είναι.... κρυμμένος στις σκιές του Μιλγουόκι. Πιστέψτε με, δεν έχει κίνητρο το πρωτάθλημα».

"Giannis just showed you who he is & who he isn't. He's fine being a little in the shadows in Milwaukee. Trust me, he's not driven to win championships... The last two playoffs what has happened right on schedule? Shrank." — @RealSkipBayless pic.twitter.com/nAWFmO9Aux

— UNDISPUTED (@undisputed) December 16, 2020