Ο Αντετοκούνμμπο με το νέο συμβόλαιο θα βγάζει $11.6 χιλιάδες κάθε λεπτό, για τα επόμενα 5 χρόνια! (pic)

Τι να πει κανείς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για όσα έχει πετύχει. Είναι πασίγνωστο πλέον ότι ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μπακς, super max και αυτό συνεπάγεται ότι θα γίνει αρκετά πλουσιότερος.

Το συμβόλαιο του «Greek Freak» είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ και η ανάλυση του προκαλεί... ζάλη. Ο Γιάννης θα πάρει 228,2 εκατομμύρια για 5 σεζόν, 45,6 για μια σεζόν, 556,6 χιλιάδες δολάρια για ένα παιχνίδι, 139 χιλιάδες δολάρια για ένα τέταρτο, 11,6 χιλιάδες το λεπτό, με τον Αντετοκούνμπο να παίρνει 193 δολάρια το δευτερόλεπτο.

Εντυπωσιακό, με τον Γιάννη πάντως να έχει δουλέψει πολύ σκληρά γι' αυτό και να τα αξίζει.

With Giannis' new $228M contract, he will be making $11.6K a minute for the next five years pic.twitter.com/ZvLxUY7k8C

— ESPN (@espn) December 17, 2020