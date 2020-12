Ουόλ για παραμονή Χάρντεν: «Είναι δική του υπόθεση, δεν τον ρωτάω» (pic)

Ο νέος πλέι μέικερ των Ρόκετς ρωτήθηκε σχετικά για τον Τζέιμς Χάρντεν, αλλά δεν είχε να δώσει κάποια σαφή απάντηση:

«Προσπαθώ να μην τον ρωτάω αυτό το πράγμα γιατί έχει να κάνει καθαρά και μόνο με δική του υπόθεση. Το μόνο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε τους Ρόκετς όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα και να προχωρήσουμε μπροστά».

Μπορεί ο «μούσιας» να αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο ματς του Χιούστον κόντρα στους Σπερς (12π., 3/10 σουτ) αλλά είναι δεδομένο ότι βρίσκεται με το ένα πόδι στην έξοδο.

John Wall on James Harden's desire to leave Houston: “I don’t try to ask him about that because that’s his personal business. All I worry about is what we can do to make this Rockets team the best that we can be while everybody is here and move forward with that.”

