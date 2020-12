Κάρι για Ουάισμαν: «Έχει τρομερή ενέργεια, σαν να βγάζεις το κουτάβι από το κλουβί!» (pic)

Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ δίνει και με το... παραπάνω ψήφο εμπιστοσύνης στον rookie σέντερ της ομάδας, τον οποίο επέλεξαν οι Ουόριορς στο νούμερο «2» του φετινού draft στο ΝΒΑ.

«Έχει πολύ ψηλά το ταβάνι του. Είμαι ενθουσιασμένος που κάναμε κάποιες προπονήσεις και βρεθήκαμε σε καταστάσεις παιχνιδιού. Είναι τρελό το πόσο πολύ ενέργεια βγάζει. Είναι σαν βγάζεις ένα κουτάβι έξω από το κλουβί του!»

Steph Curry on James Wiseman: "Extremely high ceiling. Excited for him to get some reps and be in a game-like situation. His energy (in practice) was crazy. It was like letting a puppy out the cage."

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 16, 2020