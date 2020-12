Ρόκετς: Με αναπηρικό καρότσι βγήκε από το παρκέ ο Κλέμενς, φόβοι για ρήξη αχίλλειου (vid&pic)

Ενώ έχει πετύχει καλάθι και γυρίζει στην άμυνα, ο γκαρντ των Ρόκετς, Κρις Κλέμενς σε μια εντελώς ανύποπτη φάση παθαίνει μεγάλη ζημιά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχουν φόβοι για ρήξη αχίλλειου με τον παίκτη των «ρουκετών» όχι απλά να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του, αλλά να βγαίνει εκτός παρκέ πάνω σε αναπηρικό καρότσι.

Initial diagnosis on Rockets guard Chris Clemons is a torn right Achilles tendon, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. MRI on Wednesday morning to confirm.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2020