Αντετοκούνμπο: «Ενθουσιασμένος που θα μείνω στους Μπακς, σπίτι μου το Μιλγουόκι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την μεγάλη απόφαση και θα υπογράψει το supermax συμβόλαιο με τους Μπακς ύψους 228.2 εκατομμυρίων δολαρίων! Τα... ελάφια ανέβασαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Γιάνναρου, ενώ ο ίδιος σε ένα ακόμα βίντεο ανέφερε τα εξής: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στους Μπακς. Αγαπάω το Μιλγουόκι, αυτή η πόλη είναι το «σπίτι» μου και είμαι χαρούμενος για την απόφαση μου. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέλος των Μπακς, που θα συνεργαστώ με τους συμπαίκτες μου, που θα περπατάω στην πόλη. Το show συνεχίζεται. Πάμε να το πάρουμε».

"This is my home. This is my city."@Giannis_An34's message for Bucks fans: pic.twitter.com/ulXVtYS5X4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020