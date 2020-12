Ορλάντο Μάτζικ: Με 4.000 θεατές σε κάθε ματς!

Σχεδόν 4.000 θεατές θα μπορούν να δίνουν το παρών στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, το «Amway Center». Το ΝΒΑ έχει δώσει το ελεύθερο σε κάθε ομάδα να ακολουθήσει την πολιτική της εκάστοτε πολιτείας στην οποία ανήκει ο οργανισμός. Το Ορλάντο προτίθεται να χρησιμοποιήσει λίγο παρακάτω από το επιτρεπόμενο 25%. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει από την έναρξη της σεζόν.

Στις πρώτες αναμετρήσεις οι Μάτζικ θα βάζουν στο γήπεδο λιγότερους φιλάθλους, προκειμένου να γίνει πιο ομαλά ο εγκλιματισμός τους, αλλά και να είναι πιο εύκολος και ο έλεγχός τους.

