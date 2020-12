Ο Ντόντσιτς παραδέχτηκε ότι έχει θέμα με τα κιλά του: «Δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση!» (pic)

Ο νεαρός Σλοβένος επέστρεψε από την διακοπή, σε εξαιρετική μπασκετική κατάσταση, αλλά όχι σε καλή φυσική κατάσταση. Το twitter πήρε φωτιά από ανθρώπους που παρατήρησαν ότι ο Λούκα έχει πάρει βάρος.

Είναι κάτι που φαίνεται με γυμνό μάτι και κόντρα στους Μπακς, ο Ντόντσιτς φάνηκε να έχει κοιλιά, αλλά γενικά να είναι υπέρβαρος. Ο νεαρός παραδέχτηκε ότι είναι αλήθεια και είπε πως σύντομα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση.

«Ο κόσμος στο twitter μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση. Αλλά ξέρεις ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα μυώδης, οπότε τι να πω;», ήταν το σχόλιο του ηγέτη του Ντάλας, που αστειεύτηκε και με το πόσο αργός είναι.

Full Doncic quote: “I mean, people on Twitter say every stuff “But, it’s true I’m not in my best shape. I will get there for sure. But, you know, I’ve never been a muscular guy, so what can I say?”

