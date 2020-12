Ο Κρις Πολ πήρε ρόλο προπονητή για τους νεαρούς παίκτες των Σανς (vid)

Ο Κρις Πολ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την φανέλα των Σανς, έκανε ντεμπούτο και προσπαθεί να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Πάντως, η εμπειρία του βοηθάει σε πολλές πλευρές και έτσι όταν χρειάστηκε... βγήκε μπροστά.

Ο CP3 ήταν στο πάγκο με τους νεαρούς παίκτες της ομάδας του και σε ρόλο προπονητή, τους εξηγούσε τι πρέπει να κάνουν. Εκείνοι φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία και τον άκουγαν με τρομερό ενδιαφέρον.

CP3 coaching up the Suns on the bench pic.twitter.com/bHGg6kXkMo

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2020