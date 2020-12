Αντετοκούνμπο: «Θα πάρει χρόνο, αλλά πρέπει να παίξουμε καλύτερα» (vid)

Οι Μπακς προσπαθούν να δεθούν, να βρουν χημεία και οι δύο ήττες από τους Μάβερικς έδειξαν ότι χρειάζονται χρόνο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού, για όσα έγιναν και όσα πρέπει να αλλάξουν.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας σταρ σχολίασε:

«Πρέπει να φτάσουμε να παίζουμε όλο το παιχνίδι, όπως παίξαμε στην δεύτερη περίοδο. Οι Μάβερικς παίζουν καλό μπάσκετ, πετυχαίνουν μεγάλα σουτ. Είναι καλή ομάδα, έβαλαν πολλά τρίποντα, μας νίκησαν δύο φορές πέρυσι, μας νίκησαν τώρα.

Παίζουν καλό μπάσκετ και εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα, να βάλουμε σουτ, να καταλάβουμε τους ρόλους μας. Θα πάρει χρόνο, δεν είναι εύκολο. Και πέρυσι έτσι ξεκινήσαμε. Και μετά αρχίσαμε να βρίσκουμε ρυθμό, να καταλαβαίνουμε τους ρόλους μας, πως να σταματάμε τους άλλους, πως να νικάμε. Θα είμαστε καλά. Προφανώς αν επιτρέπουμε να σκοράρουν 22 τρίποντα δεν θα κερδίσουμε κανέναν, εκτός αν βάλουμε 23 τρίποντα...».

Και συνέχισε:

«Είναι καλό παίκτης ο Χόλιντεϊ, καλός πασέρ, πρόθυμος πασέρ, σπουδαίος ηγέτης, με ψάχνει σε κάθε επίθεση και πρέπει να μάθω τι του αρέσει. Με τους περσινούς παίζαμε μαζί 2-3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε κάνει μόλις 5 προπονήσεις. Θα γίνεται πιο εύκολο, είναι καλός παίκτης.

Θέλει πάνω από 5 προπονήσεις για να βρεθούμε. Είναι δίκαιο να δώσουμε σε όλους χρόνο. Είναι δυσκολότερο τώρα με την πανδημία. Πήρε χρόνο και πέρυσι, αλλά πρέπει να βρούμε λύση».

“We gotta play better, defend better, make more shots… it’s gonna take time.” pic.twitter.com/LZPV6vNdlb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020