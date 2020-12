Xόρνετς - Ράπτορς 109-112: Ο ΒανΒλίτ ήταν... καυτός! (vid)

Ο ΛαΜέλο Μπολ πέτυχε τους πρώτους πόντους στο ΝΒΑ, ωστόσο δεν μπόρεσε να επικρατήσει στο φιλικό των Ράπτορς.

Οι Χόρνετς ηττήθηκαν με 112-109, με τον ΒανΒλίτ να είναι πρωταγωνιστής με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα. Στους 17 σταμάτησε ο Φλιν.

Από την άλλη ο Μπολ είχε 12, ο Γκρέιαμ 15 και ο Χέιγουορντ 14 με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Freddy V doin' what he does, man

21Pts | 5 3pm | 3 Ast | 3 Stl pic.twitter.com/t3IOZiAryK

