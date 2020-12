Ουέστμπρουκ σε Ρόμπιν Λόπεζ: «Δεν γουστάρω ούτε εσένα, ούτε τον αδελφό σου» (vid)

Μην πάει ο νους σας στο κακό. Η γνωριμία ανάμεσα σε δύο νέους συμπαίκτες έχει τους δικούς της κανόνες. Ο διάλογος ανάμεσα στον Ράσελ Ουέστμπρουκ και στον Ρόμπιν Λόπεζ, σε μία από τις προπονήσεις των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είναι ξεκαρδιστική.

-Ρόμπιν, θέλεις να πει κάτι όμορφο;

-Σε εσένα; Δεν έχω συνηθίσει να λέω όμορφα πράγματα.

-Γι' αυτό δεν γουστάρω ούτε εσένα, ούτε τον αδερφό σου!

Αυτός ήταν ο διάλογος, με τους δύο παίκτες να έχουν μικρόφωνα και να δίνουν ένα μικρό σόου!

Robin Lopez: “I’m not used to saying nice things to you.”

Westbrook: “That’s why I don't like you or your brother.” pic.twitter.com/rBAK46IAZC

— Ballislife.com (@Ballislife) December 13, 2020