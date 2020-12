ΝΒΑ: Ο Τάουνς λύγισε και όλοι οι συμπαίκτες βρέθηκαν γύρω του! (vid)

Ο ψηλός της Μινεσότα είναι υποχρεωμένος να αρχίσει μια πολλά υποσχόμενη σεζόν με τους Τίμπεργουλβς, έχοντας χάσει επτά συγγενείς του από κορονοϊό, μεταξύ αυτών την αγαπημένη του μητέρα.

«Είδα πολλά φέρετρα τους τελευταίους επτά μήνες. Είχα πολλούς ανθρώπους, συγγενείς της οικογένειας μου ή της μητέρας μου που νόσησαν από τον κορονοϊό» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά συγκλονίζοντας με το μήνυμά του.

Κατά την παρουσίαση της Μινεσότα και όταν ακούστηκε το όνομά του, ο Τάουνς λύγισε και άπαντες βρέθηκαν γύρω του, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον συμπαίκτη τους!

Wolves players circled around KAT to comfort him during intros last night.

The big man lost his mother and seven other family members this year to COVID-19.

Prayers up for KAT

(via @TheNoujFOX9)pic.twitter.com/tQ0ug5haN1

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2020