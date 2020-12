Λέικερς: Θέλουν τον Τρέβορ Αρίζα αν μείνει ελεύθερος!

Ο Τρέβορ Αρίζα κατέληξε στην Οκλαχόμα, αφού νωρίτερα άλλαξε τρεις ομάδες! Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Θάντερ θα τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους. Το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος είναι μεγάλο. Και κάπου εκεί μπαίνουν στην εξίσωση οι Λος Άντζελες Λέικερς. Θέλουν τον Αρίζα, ο οποίος είναι μία εξαιρετική λύση στην άμυνα και στο μακρινό σουτ, αρκεί να μείνει ελεύθερος.

Ο Αρίζα έχει ήδη αγωνιστεί στους πρωταθλητές για δύο σεζόν, από το 2007 έως το 2009, κερδίζοντας ένα πρωτάθλημα με τον Κόμπι Μπράιαντ!

The Lakers are monitoring Trevor Ariza in case the Thunder decide to make him a free agent.

Ariza spent two seasons in Los Angeles, winning the title with Kobe Bryant in 2009.

