Ουέστμπρουκ: Τα.. πήρε με τους Ρόκετς λόγω του κορονοϊού!

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν ανήκει πια στους Χιούστον Ρόκετς. Είναι πλέον μέλος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, αφήνοντας ξωπίσω μία περίεργη εμπειρία. Ο λόγος που έκανε το «ποτήρι» να... σπάσει ήταν οι χειρισμοί των Ρόκετς στην αντιμετωπίσω της covid-19! Ο Ουέστμπρουκ κατηγορεί την ομάδα του Τέξας πως η απροσεξία τους ήταν η αιτία να χαθούν πολλές προπονήσεις και ο ίδιος να εμφανιστεί κατώτερος του αναμενόμενου στα playoffs!

Μάλιστα, σύμφωνα με το TrueHoop, ο RW έχει τελείως την εμπιστοσύνη που είχε στους Ρόκετς!

Russell Westbrook told HOU he was disappointed in their efforts to keep the team COVID free, per @TrueHoop

"The virus caused him to miss weeks of training camp and he went on to have a sub-par playoffs. Sources say that Westbrook’s trust in the organization would never recover." pic.twitter.com/i4vSn8yCUM

