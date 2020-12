Το TSΝ κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα... άδυτα των Τορόντο Ράπτορς και πιο συγκεκριμένα την βραδιά του draft το 2013. Τότε, δηλαδή, που περίμενε καρτερικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ακούσει το όνομά του!

Συγκεκριμένα πρόκειται για το ντοκιμαντέρ «Open Gym» όπου δείχνει τον Μασάι Ουτζίρι να μιλάει με κολακευτικά λόγια για τον Έλληνα φόργουορντ την βραδιά του draft: «Το παιδί που θέλουμε να επιλέξουμε... Δεν πιστεύουμε ότι πολλά παιδιά θα έχουν φτάσει στο επίπεδό του ύστερα από δύο χρόνια» σχολίαζε ο Ουτζίρι για τον Αντετοκούνμπο.

Όμως οι Ράπτορς, ναι μεν επέλεγαν στο νούμερο «12» αλλά έπρεπε να δώσουν την επιλογή τους για το trade των τριών ομάδων, με το οποίο ο Χάρντεν κατέληξε στο Χιούστον, ο Λόουρι στους Ράπτορς και ο Στίβεν Άνταμς στην Οκλαχόμα. Παρόλα αυτά είχε προσπαθήσει να κάνει deal ο Ουτζίρι ώστε να πάρει τον Γιάννη στο Τορόντο αλλά κάτι τετοιο δεν κατέστη δυνατό.

Masai Ujiri and Bobby Webster, trying to find a way to draft Giannis Antetokounmpo. It seemingly almost happened.

via @Bell's Open Gym documentary, The Bubble. pic.twitter.com/ENWHb4j3vr

— TSN (@TSN_Sports) December 10, 2020