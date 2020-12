Όταν ο Κέβιν Τζόνσον έκανε triple double με πόντους, ασίστ και κλεψίματα! (vid)

Οι Φίνιξ Σανς ήταν ασταμάτητοι το μακρινό 1993. Έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να διανύει μία σεζόν MVP και τον Κέβιν Τζόνσον να κρατάει τα... ηνία της ομάδας. Στην αναμέτρηση με τους Ουάσινγκτον Μπούλετς, σαν σήμερα (9/12) πριν από 27 χρόνια, ο Κέβιν Τζόνσον έκανε ένα απίθανο triple double με πόντους, ασίστ και κλεψίματα!

Οι Σανς επικράτησαν με 114-95 και ο KJ κατέγραψε 17 πόντους, 13 ασίστ και 10 κλεψίματα (!), επίδοση που τον τοποθετεί σε μία τριάδα παικτών (από την ίδρυση των Σανς τη σεζόν 1973-1974) που έχουν πετύχει, τουλάχιστον, 15 πόντους, 10 ασίστ και 10 κλεψίματα σε ένα ματς.

On this day in 1993, the @Suns Kevin Johnson had 17 points, 13 assists, and a team-record 10 steals in a 114-95 win over the Bullets.

Since steals were first officially recorded in 1973-74, Johnson is one of only three players to record at least 15p/10a/10s in a single game. pic.twitter.com/yErFDxmzp8

— Justin Kubatko (@jkubatko) December 9, 2020